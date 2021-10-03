Шкарлет поздравил педагогов с Днем учителя. Но ничего не сказал об увеличении зарплат

Об этом передает Еспресо.TV .



"Учитель - одна из величайших профессий. И именно педагоги играют решающую роль как в развитии и становлении личности, так и формировании общества в целом. А все это, в свою очередь, влияет на рост экономики страны и всего мира", - отмечается в поздравительном слове министра , которое можно увидеть на официальном ТГ-канале МОН.



Шкарлет выразил благодарность каждому педагогу за "осознанный выбор профессии и преданность делу".



"Искренне желаю вам, уважаемые педагоги, всегда идти в ногу со временем, не останавливаться на достигнутом. Сил вам, безграничного терпения, жизненной мудрости, вдохновения и оптимизма", - подчеркнул глава Минобразования.



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Вместе с тем, в его обращении ничего нет об очень болезненном для учителей государственных школ вопросе оплаты труда, ведь в течение первых трех лет своей работы (независимо от образования и предыдущего опыта) они получают минимальный оклад - 6 тыс. с лишним гривен. Первые надбавки устанавливаются им только при условии трехлетнего педагогического стажа. На среднюю же сейчас в Украине заработную плату размером в 13 тыс. грн (данные Госкомстата) учителя могут рассчитывать только проработав в школе много лет.

Напомним, во время последних президентских выборов действующий глава парламентской фракции партии "Слуга народа", а тогда представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Давид Арахамия обещал, что в случае победы нынешнего президента учителям будут платить 4 тыс. евро зарплаты.

Уже в этом 2021 министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил о зарплате преподавателей будущего Президентского университета, равную $ 4 тыс.