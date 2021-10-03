Шкарлет поздравил педагогов с Днем учителя
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в воскресенье, 3 октября 2021 года, поздравил работников образования, чей профессиональный праздник традиционно отмечается в первое воскресенье октября
Об этом передает Еспресо.TV .
"Учитель - одна из величайших профессий. И именно педагоги играют решающую роль как в развитии и становлении личности, так и формировании общества в целом. А все это, в свою очередь, влияет на рост экономики страны и всего мира", - отмечается в поздравительном слове министра , которое можно увидеть на официальном ТГ-канале МОН.
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Шкарлет выразил благодарность каждому педагогу за "осознанный выбор профессии и преданность делу".
"Искренне желаю вам, уважаемые педагоги, всегда идти в ногу со временем, не останавливаться на достигнутом. Сил вам, безграничного терпения, жизненной мудрости, вдохновения и оптимизма", - подчеркнул глава Минобразования.
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