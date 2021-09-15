Шкарлет: Победители ученических олимпиад получат в этом году по 100 тыс. грн
Победители нынешних международных ученических олимпиад получат президентские стипендии в размере 100 тыс. грн
Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.
Правительство поддержало предложение о премиях президента Украины в размере 100 тыс. грн для победителей олимпиад по таким предметам:
- математика,
- физика,
- информатика,
- химия.
В свою очередь участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) с самыми высокими результатами выплатят стипендии в течение года (ежемесячно по 10 тыс. грн).
"Сегодня правительство поддержало соответствующий Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, и внесло изменения в некоторые постановления Кабмина. Отныне стипендии и премии будут назначаться ежегодно по результатам участия в ВНО и международных олимпиадах", - сказал Шкарлет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное