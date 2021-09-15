Шкарлет: Победители ученических олимпиад получат в этом году по 100 тыс. грн

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.

Правительство поддержало предложение о премиях президента Украины в размере 100 тыс. грн для победителей олимпиад по таким предметам:

математика,

физика,

информатика,

химия.

В свою очередь участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) с самыми высокими результатами выплатят стипендии в течение года (ежемесячно по 10 тыс. грн).

"Сегодня правительство поддержало соответствующий Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, и внесло изменения в некоторые постановления Кабмина. Отныне стипендии и премии будут назначаться ежегодно по результатам участия в ВНО и международных олимпиадах", - сказал Шкарлет.

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