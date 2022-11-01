Об этом в эфире общенационального телемарафона 1 ноября сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает "Радио Свобода ".

"К примеру, колледжи готовы на 81% в целом по государству, заведения профессионально-технического образования готовы на 92%, школы (где наибольшее количество участников образовательного процесса) - на 94%, дошкольное образование на 95% готово", - отметил глава МОН.

По словам Шкарлета, сейчас в Киеве и еще 13 областях Украины учебные заведения готовы к отопительному сезону на 100%, и еще в 7 областях эта готовность – на уровне 90%.

Министр также подчеркнул, что учебные заведения "имеют преимущественное право на обеспечение теплом".

Кабинет Министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением от 19 июля 2022 года зафиксированы цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет уменьшено на 10% .

В следующем отопительном сезоне Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.

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