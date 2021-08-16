Шкарлет назвал условие, при котором школы перейдут на "дистанционку" или смешанный формат обучения
Обучение в украинских школах будет без изменений, если в стране будет "зеленая" карантинная зона и не будет угрозы распространения коронавируса
Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает УНИАН .
Он отметил, что на "дистанционку" или смешанный формат выходить только те школы, которые находятся не в "зеленых" карантинных зонах.
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"Дистанционный или смешанный формат возможен, если в регионе будет "желтый", "оранжевый" или "красный". С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только "зеленый" режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе", - подчеркнул Шкарлет.
- Напомним, Шкарлет заявил, что в начале учебного года в Украине планируется обучение в школах в обычном режиме.
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