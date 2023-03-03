Шкарлет – это сплошная дно-бурильная установка
Зачем учителя истории как явление, может, вообще отменить предмет?
Казалось бы, ну чего особенного ждать, от мутного плагиатора в кресле министра? Но нет – Шкарлет, это сплошная дно-бурильная установка. Вчерашний "перл" читали? Об "историю Украины нужно изучать не по принуждению, а ее должны учить родители". Принуждение, по мнению недоминистра, это экзамен. Значит, математику надо обучать по принуждению или языку? А контрольная, тест, зачет по любому предмету – тоже принуждение?
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Как родители, которые сами не знают истории (потому что ее вообще в стране никогда не требовали учить правильно), будут учить детей? А зачем тогда учителя истории как явление, может, вообще отменить предмет?
Как родители, которые сами не знают истории (потому что ее вообще в стране никогда не требовали учить правильно), будут учить детей? А зачем тогда учителя истории как явление, может, вообще отменить предмет?
Фиксируем – человек в кресле министра образования наглухо не понимает, что образование это гуманитарная линия фронта, а история это передовая. Понимает ли? Тогда в чьих интересах действует?
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Но, справедливости ради, нужно отметить – есть от Шкарлета польза. Я серьезно. Как и от В Лес Тихонько Уйду Трухина, бредогенератора имени Безуглой, неизлеченного левака Гетманцева – они показывают истинную суть всей власти слуг, без стразиков оваций, блесток глянцевых интервью и миражей прочитанных из листочка красивых речей. К сути вопросов нет, вопрос к обществу, который спокойно на все это смотрит.
Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист
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