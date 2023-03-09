Шкарлет должен быть разрушен
Есть предметы, обучение которых можно отдать родителям. Это предметы, у которых есть устойчивая методология и нет места для альтернативного бреда
Конечно, странна сама мысль комментировать Шкарлета. Но. Его аргументом отнятия истории с ВНО являются "истории Украины детей должны учить родители".
Это не просто глупость, это преступление.
Есть предметы, обучение которых можно отдать родителям. Это предметы, у которых есть устойчивая методология и нет места для альтернативного бреда. К примеру, алгебра или география. Формулы одни, глобус тоже один. Научить "альтернативной алгебре" у родителей вряд ли получится, хотя я верю в наших людей. Альтернативная география – ок, бывают плоскоземельщики, но пока не очень много.
Аргументом Шкарлета по забору истории из ВНО являются "истории Украины детей должны учить родители". Это не просто глупость, это преступление.
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Что катастрофически нельзя — так это предметы, где есть свободное пространство и куча альтернативных антинаучных концепций, которые крайне требовательны к методологической добросовестности преподавателя. Никаким образом не биологию. Никакой образом не историю. Никаким образом не язык. Ибо на выходе будем иметь, что из одного и того же класса выпустились нормальные люди и Задорновы, в зависимости от заср*ности голов родителей.
И так, Шкарлет должен быть разрушен, начиная с не скажу какого места.
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P.S. Сама формулировка вопроса свидетельствует, что для Шкарлета история — это не учебная дисциплина, а патриотическое воспитание (с таким подходом логично — если учить квалифицированных педагогов, то воспитывать должны родители). И это прямо еще один яркий штрих к парсуне этого... деятеля.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
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