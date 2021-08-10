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Шкарлет анонсировал начало учебного года в школах в обычном режиме
Министр образования и науки Сергея Шкарлет заявил, что в начале учебного года в Украине планируется обучение в школах в обычном режиме
Об этом он сказал в эфире 1 + 1 ."COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, более агрессивны. В начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме", - сказал Шкарлет.
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