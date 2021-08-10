Шкарлет анонсировал начало учебного года в школах в обычном режиме

Об этом он сказал в эфире 1 + 1 .

Главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине вакцинировали от коронавируса уже 51% педагогов .

"COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, более агрессивны. В начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме", - сказал Шкарлет.