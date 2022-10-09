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OPINION

Шизофрения Александра Лукашенко

9 октября, 2022 воскресенье
22:49
Мнение Сергей Руденко

За сутки белорусские власти сделали два заявления, которые противоречат друг другу

Белоруссия обвинила Украину в подготовке нападения. Минск вызвал украинского посла Игоря Кизимf и вручил ему дипломатическую ноту. В то же время главный пограничник Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался, что украинцы взорвали все пограничные мосты, заминировали противотанковыми минами в три ряда дороги и иногда стреляют в воздух.

То есть, по логике белорусов, мы собираемся идти в Беларусь, а перед тем поставили перед собой мины в три ряда. Где логика? Логики нет, потому что ее определяет самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

На самом же деле пограничник-белорус, который скулит по поводу наших действий, пусть поблагодарит ВСУ, что они пока не уничтожили все военные аэродромы, места дислокации российских войск в Беларуси и заправлявшие российские танки в феврале нефтебазы. Откуда шли русские мы еще не забыли. Да и вряд ли когда-нибудь забудем.

Следовательно, у меня следующие вопросы:

1. Почему у нас и дальше сохраняются дипломатические отношения с Беларусью? Нам нужно разорвать дипломатические отношения с Минском и ввести визы для белорусов.

2. Белорусов нужно предупредить: в случае, если обстрелы Украины с территории РБ будут продолжаться, украинские вооруженные силы нанесут удары по военным аэродромам и военным базам россиян.

3. Лукашенко должен стоять в одном ряду с Путиным за содеянное в Украине. Он должен знать, что его ждет тюрьма. Мы должны об этом говорить каждый день – с маленьких и больших трибун. Лукашенко такой же убийца, как и Путин.

4. Украина должна призвать белорусов присоединиться к борьбе с двумя наполеонами. Знаю, что многие бросятся иронизировать по этому поводу. Но вспомните, сколько людей вышло 2 года назад против Лукашенко. Большинство этих людей были и остаются в Беларуси. Нужен толчок.

Пора уже положить конец шизофрении Александру Лукашенко.

Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
война с Россией
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