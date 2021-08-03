Шишова убили белорусские КГБшники, Москве выгодно напряжение между Украиной и Беларусью, - Фейгин

Об этом Фейгин сказал в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Убийство одного из основателей "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова - это не единичный случай. Подобное было еще при Януковиче в 2012 году, когда в Киев приехал российский оппозиционер Леонид Развозжаев, который был похищен и передан российским спецслужбам. Однозначно, авторство убийства под видом самоубийства Шишова нужно адресовать Минску, ведь совсем недавно в сторону Украины звучали предупреждения о том, чтобы украинская власть не поддерживала белорусских оппозиционеров, граждан Беларуси, которые воевали за Украину в российско-украинской войне, мол, они представляют угрозу режиму Лукашенко. Поэтому логика и мотив действовать именно таким образом у Минска есть ", - сказал Фейгин.



Российский оппозиционер также отметил, что по сравнению со спорами об участии спецслужб РФ в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске российский след в случае гибели Виталия Шишова вполне вероятен, поскольку уровень напряжения между Москвой и Киевом сейчас очень высок.



"Напряжение между Киевом и Москвой достигает высокого градуса, особенно из-за требований президента России Владимира Путина, которые были высказаны в его статье о братских народах. Поэтому подобные провокации для Москвы сейчас чрезвычайно благоприятные, еще и начало военных учений "Запад 2020-2021" и заявление Минска, что военные части РФ будут передислоцироваться территории Беларуси. Это прямая угроза в сторону Киева, поскольку Москве выгодна напряженная ситуация между Украиной и Беларусью. Поэтому я считаю, что Шишова убили белорусские КГБшники ", - пояснил Фейгин.

Напомним, в Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили, что за ним осуществлялось наблюдение и полиция об этом знала.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались .

Европейские политики активно отреагировали на гибель Виталия Шишова.