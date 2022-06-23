Широкомасштабное вторжение России на Востоке сменилось боями за Северодонецк и Лисичанск, - Сергей Згурец
Аналитик Defence Express Сергей Згурец рассказал, что широкомасштабное вторжение страны-агрессора Российской Федерации на Востоке Украины сменилось боями за Северодонецк и Лисичанск
Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Амбиции страны-агрессора существенно уменьшились за 4 месяца полномасштабной войны. Мы видим, что стремление выйти на границы Луганской и Донецкой областей ограничились боями за Северодонецк и Лисичанск, которые уже продолжаются несколько недель. Российским оккупантам сложно проводить наступательные операции", - отметил Згурец.
Аналитик добавил, что планы кремля изменились в ходе войны против Украины, ведь аппетиты уменьшились, когда армия оккупанта столкнулась с героическим сопротивлением украинцев.
"Полномасштабная война России против Украины разделилась на 2 этапа: широкомасштабное вторжение по всем направлениям, начиная с 18-19 апреля - переход ко 2-й фазе боевых действий, когда враг сконцентрировал свои силы на Донбассе, пытаясь выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей, а также контроль над южным коридором", - заметил Сергей Згурец.
- 23 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник овладел населенными пунктами Лоскутовка и Рай-Александровка, готовится к форсированию реки Северский Донец и пытается захватить господствующие высоты в районе Берестового для установления контроля над трассой Бахмут - Лисичанск.
- По данным Генштаба с 24 февраля по 23 июня оккупанты потеряли 34 430 военных , 3 632 бронемашины, 1 504 танка и 183 вертолета.
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