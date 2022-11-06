"Широкий и разнообразный" список: Украина пригласила в Болгарию 30 видов вооружения, включая ПВО
Украина отправила Болгарии запрос на поставки 30 видов вооружения, список получился "широким и разнообразным", но в него вошла только техника, которая есть у партнера
Об этом рассказал посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко в разговоре с болгарским изданием FrogNews .
Дипломат заявил, что Украина просила у Болгарии различные виды вооружения, предоставленный в минобороны список состоит из более 30 наименований, в том числе самых необходимых средств ПВО.
Москаленко также добавил, что Украина пригласила системы С-300 для защиты неба и различные зенитные ракетные комплексы. Вопрос поставок 152-миллиметровых гаубиц, САУ, артиллерийских снарядов и минометов тоже "остается актуальным".
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Кроме этого, по словам дипломата, список получился "достаточно широким и разнообразным". Есть шансы, что многие пункты Болгария удовлетворит, ведь государство владеет всеми видами вооружений из перечня.
"Раньше мы направляли заявку на вертолеты и самолеты Су-25 и МиГ-29. Все вооружение, имеющиеся в Болгарии со времен СССР, абсолютно нужно нам, необходимо Украине", - подытожил Москаленко.
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