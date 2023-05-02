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OPINION

Шипение ягнят

Игорь Гулик
2 мая, 2023 вторник
18:05
Мнение

В течение девяти лет российско-украинской войны отечественные политики из разных лагерей внушают в головы своих зарубежных коллег требование не говорить об Украине без Украины

И все эти годы, несмотря на заверения и присяги, друзья и "доброжелатели" Киева выстраивают какие-то планы, не пригласив (и даже не поинформировав) своих коллег.

Я уже, честно говоря, устал писать об эксканцлерин ФРГ Ангеле Меркель, рассказывать о мотивах ее дипломатических усилий, которые подаются на публике как "миротворческие", а на самом деле преследуют другую цель. И об удивлении достойной "верности" кремлевскому "другу Володе", несмотря на то, что тот уже давно стал для мира угрозой номер один, террористом, вдохновителем и организатором геноцида XXI века. Иногда я даже думаю, что фрау Меркель с таким же успехом могла бы защищать какого-нибудь диктатора-каннибала из тропической Африки, если бы имела для этого основания.

Самое интересное, что Меркель с ее адвокацией дьявола появляется аккурат в нужный для последнего момент. В другое время ее не видно на политической плоскости, — видимо, ведет размеренную, сытую и упорядоченную жизнь немецкой пенсионерки. Но как только "фюрер" Путин нуждается в "пожарной команде", его берлинская подруга торопится, разворачивает свои "рукава", чтобы по крайней мере словесными конструкциями погасить пламя страстей.

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Меркель с ее адвокацией дьявола появляется аккурат в нужный для последнего момент. В другое время ее не видно на политической видимости, — видимо, ведет размеренную, сытую и упорядоченную жизнь немецкой пенсионерки. Но как только "фюрер" Путин нуждается в "пожарной команде", его берлинская подруга торопится, разворачивает свои "рукава", чтобы по крайней мере словесными конструкциями потушить пламя страстей.

В этот раз Меркель также оказалась "актуальной". Дело на Восточном фронте неумолимо для мордора близится к триггерной точке начала контрнаступления. Несмотря на нехватку определенных вооружений, в том числе самолетов, украинцы горячо настроены выбросить оккупантов с захваченных территорий. Политически эта воля заключена в формулу "границ 1991 года".

В самой же России – истерика, даже прикормленные "эксперты" прогнозируют военную катастрофу, а Пригожин – этот "зэковский полководец" (по совместительству – кулинар пропагандистских дел) прямым текстом говорит своему патрону о печальных перспективах войны.

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Путину нужен мир в его извращенной трактовке. И для этого брошены в бой все подручные резервы. Поняв, видимо, двойную игру Пекина, взявшегося продвигать свою сомнительную формулу мира на всех площадках, кремль попытался поюзать Макрона, определенных итальянских "калифов на час". В игре – и Папа Франциск, которому внезапно приспело пообщаться с европейским ревизионистом Виктором Орбаном. А в перерывах между этими сердечными беседами, как рояль в кустах, нарисовался бывший глава гундяевской дипломатии митрополит Будапештский и Венгерский РПЦ Илларион (Алфеев). Конечно, Понтифик искренне обнимался с "братом", а уже по дороге в Ватикан заявил об особой "миротворческой миссии", которую, мол, выполнил на берегах Дуная… В конце концов, эта миссия была настолько конспиративной, что о ней знают только Папа и его православно- кирилловский визави. Скажу только о глубине этих богоугодных отношений – Франциск впервые встречался с Илларионом на следующий же день после собственной инаугурации – в марте 2013 года.

В конце концов, миссия Папы была настолько посвящена, что о ней знают только Папа и его православно-кирилловский визави. Скажу только о глубине этих богоугодных отношений – Франциск впервые встречался с Илларионом на следующий же день после собственной инаугурации – в марте 2013 года

В отличие от "секретных миссий" церковников и артикулированных через призму пресс-служб последствий визитов и разговоров политиков, берлинская пенсионерка считает, что может говорить, не заворачивая ничего в бумажки. Тем более, что аудитория, перед которой вслух медитировала эксканцлерин, была благодарной: Лейпцигская книжная ярмарка, на которой обычно собирается тусовка левых интеллектуалов, пацифистов, "белых пальто" и "хороших русских". Политик, конечно, говорила не о литературе, а о более приземленных и более важных для нее делах. В частности, о том, почему поставила на российские энергоносители, едва не спровоцировав экономический коллапс в собственной стране (да и во всей Европе) прошлой зимой.

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Но главное, о чем не забыла сказать Меркель, так это о "преследовании" тех, кто, по ее мнению, руководствуется здравым смыслом и логикой настоящих "миротворцев" и призывает к немедленным переговорам Киева с Москвой. Конечно, — "если кто-то, как Вольфганг Ишингер, бывший глава Мюнхенской конференции безопасности, говорит, что нужно думать, что в какой-то момент придется вести переговоры, то не нужно сразу шипеть на него".

Другие подходы, даже право Украины требовать освобождения своих территорий, немецкая подруга Путина называет "суженным кругозором". И это, я вам скажу, больше похоже на "шипение", чем открытая и аргументированная критика "миротворцев", которые до сих пор питаются иллюзиями о "диалоге" с каннибалом, террористом и военным преступником

Другие подходы, даже право Украины требовать освобождения своих территорий, немецкая подруга Путина называет "суженным кругозором". И это, я вам скажу, больше похоже на "шипение", чем открытая и аргументированная критика "миротворцев", которые до сих пор питаются иллюзиями о "диалоге" с каннибалом, террористом и военным преступником. По сути, как безмолвные ягнята, поощряя его к новым, безнаказанным "СВО" со всеми присущими этим операциям чертами – убийствами мирного населения, изнасилованиями, мародерством, геноцидом неугодных народов.

Но, вероятно, Меркель не стоит убеждать в ее ошибках. Тем более, что перед изысканной аудиторией в Лейпциге она недвусмысленно утвердила, что признавать их – прежние промахи и упущения, — не намерена. Зачем, — оно же "не будет успокаивающего эффекта"…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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