Как в китайской пословице, что, мол, бессмысленно укорачивать ступни, когда ботинки малы…

План Поднебесной очень размыто трактует понятие суверенитета и незыблемости границ, ограничившись практически лишь короткой репликой по этому поводу. И такой туман понятен: Си Цзиньпин стремится закамуфлировать последствия полномасштабного российского вторжения на земли суверена, оккупацию почти 20 процентов украинской территории. Фактически речь идет о пути к "умиротворению" Путина, удовлетворению его амбиций "завершить войну", аннексировав, кроме Крыма и "ЛДНР", еще и захваченный Юг Украины. Ибо "суверенитет" России над этими территориями уже торопливо зафиксировала госдума.

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Пекин не хочет ссориться с Евросоюзом, учитывая гигантский импорт товаров в Унию. Но, понимая, что его специфическое миротворчество вряд ли найдет понимание, делает ставку на тех, кто желал бы погасить войну любой ценой, даже ценой Украины. Среди таких – не только венгерский премьер Виктор Орбан, фактически приобщивший свою страну к "оси зла", в третий раз за столетие рискуя завершить военную эпопею в лагере лузеров. На руку Пекину, особенно, учитывая противостояние Поднебесной с США, играет и французский лидер Эмманюэль Макрон. Его "сомнительные связи" с кремлевским диктатором, бесконечные разговоры с Москвой, а также недавний визит в КНР свидетельствуют, что хозяину Елисейского дворца тоже зависит на скорейшем завершении войны, пусть даже ценой чужих (читай – украинских) территорий. Макрон преследует собственные электоральные цели – протесты по поводу пенсионной реформы не прошли даром, популярность действующей власти падает. Поэтому лидер "Вперед, республика!" пытается компенсировать репутационные потери на внешнеполитическом фронте Отсюда его антиамериканизм (в конечном счете, традиционный для Франции), его амбиции стать для Европы центром влияния. Последние не остались без внимания Берлина, и Анналена Бербок рассказала парижскому мсье все, что она о нем думает.

Макрон преследует собственные электоральные цели – протесты по поводу пенсионной реформы не прошли даром, популярность действующей власти падает. Поэтому лидер "Вперед, республика!" пытается компенсировать репутационные потери на внешнеполитическом фронте

Для Китая Макрон также приготовил бальзам на душу, заявив, что Тайвань – это не дело французов, а вероятная война против острова, развязанная Китаем, тоже не их война. Такая риторика, очевидно, понравилась Си, и дипломатия коммунистического режима решила, что пора "уточнить" тезис о "суверенитете и территориальной целостности" в китайском их понимании.

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Посол КНР в Париже Лу Шайе вызвал грандиозный скандал заявлением, что бывшие советские страны не имеют статуса в международном праве. То есть, по еще одной китайской пословице, взялся искать Луну на дне моря. Тридцать лет спустя, как весь мир (и Китай тоже) признал международную субъектность Украины, стран Балтии, Казахстана, ревизионист Шайе отказывает им в праве на государственность!

Посол КНР в Париже Лу Шайе вызвал грандиозный скандал заявлением о том, что бывшие советские страны не имеют статуса в международном праве. То есть, по еще одной китайской пословице, взялся искать Луну на дне моря. Тридцать лет спустя, как весь мир (и Китай тоже) признал международную субъектность Украины, стран Балтии, Казахстана, ревизионист Шайе отказывает им в праве на государственность!

Было бы ошибкой и легковерием считать, что коммунистический дипломат таким несуразным образом сделал реверанс в ответ на "тайваньские" заявления Макрона. Ведь Шайе реально повторил маразматические идеи Путина, которыми, среди прочего, тот оправдывал "СВО" – войну против Украины. Эта риторика в различных интерпретациях свойственна Путину на протяжении всего его пребывания во главе эрефии. То Украина для бункерного - failed state, то она – выдумка австрийского генштаба, то вообще ее придумал Ленин.

Заявление Шайе – не симптом, а скорее – оговорка по Фрейду. Китайский "мирный план", к которому теперь пытаются привлечь не только Францию, Венгрию и даже Италию (министр обороны Республики Гвидо Крозетто: "Может ли это быть Китай (посредником на переговорах между Россией и Украиной. – Авт.)? Он должен быть собеседником за мирным столом. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и в Европе"), — написан в соавторстве с Москвой. И кремль теперь усиленно юзает своих агентов влияния (бразильского Лулу, французскую же Марин Ле Пен, два десятка сенаторов-республиканцев в США), чтобы протолкнуть эти, образно говоря, "Двенадцать стульев" в мировую повестку дня.

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Путин понимает, что проиграл. Но во избежание последствий (полного разгрома в Украине, вероятной гражданской войны в России, которая завершится развалом недоимперии, уголовного преследования за военные преступления и геноцид) ему нужен "мир".

И мир будет. Только не по китайско-российскому плану, а по плану Украины. И со всеми вытекающими последствиями, которых очень не хочет агрессор. Более того, со вступлением Украины в НАТО и Евросоюз. И наше членство, поверьте, коренным образом изменит ситуацию в этих структурах.

Что касается Китая, то он после украинской победы останется лицом к лицу с проблемами, которые породил режим. И еще не факт, что Поднебесная под давлением реальных санкций за нарушение прав человека, агрессию против соседей, бардак на мировых рынках не упадет, как и эрефия.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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