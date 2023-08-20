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Шевченковскую премию вручили в Бородянке

20 августа, 2023 воскресенье
14:40
Общество

В Бородянке, возле расстрелянного памятника украинскому поэту и живописцу Тарасу Шевченко состоялось награждение лауреатов Национальной премии

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

Среди лауреатов премии - поэтесса Катерина Калитко, группа "Хорея Козацька", писатель Михаил Назаренко, журналист Виталий Портников и режиссер Ирина Цилык. Размер премии составляет 429 тысяч гривен.

На мероприятии награды вручили также лауреатам 2022 года, которые не смогли получить их в марте из-за пандемии и военного положения.

На фото: вручення Шевченківської премії

По словам главы Шевченковского комитета Евгения Нищука, место и время награждения были засекречены по соображениям безопасности. Он отметил, что критерии премии в следующем году несколько упростят, отдельную категорию "За вклад в победу" не добавят, ведь все работы и так пронизаны этим лейтмотивом.

"А в тех номинациях: литературе, публицистике, литературоведении, искусствоведении, визуальных искусствах, театре, кино – что нет этого вклада? – Есть, поэтому даже в фоне указа на следующую кампанию, там есть обязательная эта тема, и ее отдельно отрывать от уже тех номинаций, в которых будет проводиться отбор, нет смысла", - заявил Нищук.

На фото: вручення Шевченківської преміїНа фото: вручення Шевченківської преміїНа фото: вручення Шевченківської премії

Фото: Еспресо

Что известно о премии

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году.

Национальная премия установлена для награждения за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием Украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самодемократию.

30 ноября 2022 объявили краткий список претендентов на Шевченковскую премию - 2023, в частности в списке Любко Дереш, Виталий Портников, Мария Бурмака, фильм "Клондайк" и другие.

19 января состоялся второй тур конкурса художественных произведений на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году.

Победителей традиционно объявляют в день рождения Тараса Шевченко – 9 марта. Однако в этом году впервые в истории имена победителей не обнародовали. Также не был опубликован соответствующий указ президента. В Комитете объяснили, что это произошло из-за решения его председателя, Юрия Макарова, добавить еще одну номинацию - "За вклад в победу".

Из-за критики этой инициативы все члены Комитета по Шевченковской премии, включая председателя, сложили полномочия .

22 мая президент Зеленский назначил главой Комитета по Шевченковской премии эксминистра культуры Евгения Нищука.

28 июля президент Владимир Зеленский издал указ о присуждении Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко в 2023 году.

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