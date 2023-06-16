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Шевченковскую премию - 2023 вручат без дополнительной номинации, указ президента выйдет в ближайшее время, – Нищук

16 июня, 2023 пятница
16:02
Культура

Шевченковскую премию - 2023 вручат без дополнительной номинации "За вклад в победу". Ее могут внедрить уже в следующем году

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Евгений Нищук.

По его словам, Комитет достиг консенсуса в вопросе внедрения еще одной номинации.

"Многие коллеги и культурное сообщество говорили, что менять игру во время игры не очень правильно. Более того, делать какие-то дополнения нужно уже на новую кампанию. И это понимание мы нашли. Не хочу сейчас говорить, пока не вышел указ, он готовится, это чисто техническая процедура, которая закроет вопросы предыдущего комитета, то есть будут награждены те, кого уже объявили, а дополнительная номинация посреди лета, когда у нас уже с сентября должна начинаться новая кампания и подача заявок на победителей 24-го года, мне кажется, неуместна. Поэтому ее не будет", - заявил он.

Нищук отметил, что указ президента должен выйти в ближайшее время.

Предыстория

Шевченковская премия — наивысшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине, которую вручают в семи номинациях. Победителей традиционно объявляют в день рождения Тараса Шевченко – 9 марта. Однако в этом году впервые в истории имена победителей не обнародовали . Также не был опубликован соответствующий указ президента. В Комитете объяснили, что это произошло из-за решения его председателя, Юрия Макарова, добавить еще одну номинацию - "За вклад в победу".

Из-за критики этой инициативы все члены Комитета по Шевченковской премии, включая председателя , сложили полномочия .

22 мая президент Зеленский назначил главой Комитета по Шевченковской премии экс-министра культуры Евгения Нищука.

Известно, что Шевченковскую премию в этом году получат:

Катерина Калитко, поэтесса, – за книгу стихов "Орден молчальниц";

Тарас Компаниченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крысько, Сергей Охримчук, исполнители группы "Хорея Казацкая", – за аудиоальбом "Песни Украинской революции";

Михаил Назаренко, литературовед, – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях;

Виталий Портников, журналист, – за публицистические статьи и выступления последних лет;

Ирина Цилык, режиссер, – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

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