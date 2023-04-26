Шевченко, Жадан и Орвелл. Социологи показали, насколько много украинцы читали с начала полномасштабной войны
По результатам исследования Украинского института будущего "Практики чтения во время войны" оказалось, что понять ситуацию современности украинцам помогли Т. Шевченко, Л. Костенко, С. Жадан и Дж. Орвелл
Об этом идет речь в отчете Украинского института будущего по результатам социологического исследования.
По ключевым результатам, 39% опрошенных в первые весенние месяцы полномасштабного вторжения совсем не читали книги. А 79% респондентов, прошедших чтение в этот период, отмечали, что переключились на просмотр коротких новостей в интернете и социальных сетях.
"49% респондентов отмечали, что чтение – это способ сохранить себя, особенно во время войны, еще 42% – чтение учит принимать лучшие решения, даже в тяжелых обстоятельствах, поэтому необходимо развивать этот навык. 24% участников опроса отмечали, что чтение украинской литературы - форма сопротивления, 21% - чтение и покупка книг - форма экономической поддержки украинской культуры. При этом 27% опрошенных отмечали, что во время войны не до книг и длинных текстов", - утверждали социологи.
В частности, 42% опрошенных сказали, что после 24 февраля 2022 года прочитали или прослушали хотя бы фрагментарно до 5 книг, 16% – от 5 до 10 книг, 10% – от 10 до 20 книг, 9% – более 20 книг, 23% – не прочитали ни одной книги.
Украинцы чаще всего упоминали Т. Шевченко, Л. Костенко, С. Жадана, Дж. Орвелла среди авторов, помогающих лучше понять ситуацию современности. Также большинство называли С. Жадана, М. Кидрука, С. Андрухович и А. Забужко. как молодых или новых писателей, которые респонденты открыли для себя за последний год.
- В предварительном опросе Украинского института будущего 55% респондентов высказались , что жизненные перспективы за рубежом влияют на решение человека не возвращаться на родину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 38.05
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное