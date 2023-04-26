Об этом идет речь в отчете Украинского института будущего по результатам социологического исследования.

По ключевым результатам, 39% опрошенных в первые весенние месяцы полномасштабного вторжения совсем не читали книги. А 79% респондентов, прошедших чтение в этот период, отмечали, что переключились на просмотр коротких новостей в интернете и социальных сетях.

"49% респондентов отмечали, что чтение – это способ сохранить себя, особенно во время войны, еще 42% – чтение учит принимать лучшие решения, даже в тяжелых обстоятельствах, поэтому необходимо развивать этот навык. 24% участников опроса отмечали, что чтение украинской литературы - форма сопротивления, 21% - чтение и покупка книг - форма экономической поддержки украинской культуры. При этом 27% опрошенных отмечали, что во время войны не до книг и длинных текстов", - утверждали социологи.

В частности, 42% опрошенных сказали, что после 24 февраля 2022 года прочитали или прослушали хотя бы фрагментарно до 5 книг, 16% – от 5 до 10 книг, 10% – от 10 до 20 книг, 9% – более 20 книг, 23% – не прочитали ни одной книги.

Украинцы чаще всего упоминали Т. Шевченко, Л. Костенко, С. Жадана, Дж. Орвелла среди авторов, помогающих лучше понять ситуацию современности. Также большинство называли С. Жадана, М. Кидрука, С. Андрухович и А. Забужко. как молодых или новых писателей, которые респонденты открыли для себя за последний год.