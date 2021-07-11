Шевченко заявил о намерении покинуть сборную Украины

Об этом сообщает Milan Reports .

По словам Шевченко, он отработал в сборной Украины 5 лет и все чаще задумывается над клубной карьерой.

"Безусловно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-нибудь клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее", - сказал Шевченко.

Он добавил, что в тренерской работе вдохновляется примером Валерия Лобановского, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью, под руководством которых ему пришлось играть в "Динамо", итальянском "Милане" и английском "Челси".

"Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это великие тренеры, которые много выиграли", - отметил Шевченко.

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы и добралась до четвертьфинала Евро-2020.

Напомним, 4 июля Андрей Шевченко заявил, что пока не знает, останется ли в сборной Украины после Евро-2020.

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