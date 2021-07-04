Шевченко заявил, что гордится выступлением сборной Украины на Евро-2020

Об этом Шевченко сообщил в Instagram.

После поражения от Англии в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4 тренер украинской сборной коротко подвел итоги выступления на турнире.

"Мы столкнулись с сильной командой прошлой ночью. Спасибо всем фанатам за вашу удивительную поддержку, это было так важно в нашем путешествии. Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Вы написали замечательные страницы для украинского футбола", - написал Шевченко.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и Евро-2016 ей не удалось преодолеть групповой раунд.