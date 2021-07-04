Шевченко заявил, что гордится выступлением сборной Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на чемпионате Европы
Об этом Шевченко сообщил в Instagram.
После поражения от Англии в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 0:4 тренер украинской сборной коротко подвел итоги выступления на турнире.
"Мы столкнулись с сильной командой прошлой ночью. Спасибо всем фанатам за вашу удивительную поддержку, это было так важно в нашем путешествии. Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Вы написали замечательные страницы для украинского футбола", - написал Шевченко.
Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и Евро-2016 ей не удалось преодолеть групповой раунд.
- Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
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