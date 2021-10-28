Шевченко заявил, что его "Золотой мяч" дал надежду украинцам во время Оранжевой революции. На выборах 2004 года он агитировал за Януковича

Об этом Шевченко рассказал в ролике, обнародованном в Instagram.

По его словам, 2004 год, когда он получил "Золотой мяч", был особенным для него и Украины.

"Это было очень особенно, в частности, потому, что в 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особых моментов моей жизни. Также в этом году в Украине началась Оранжевая революция. Это был тяжелый момент для моей страны. Но когда я выиграл "Золотой мяч", это замечательное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего", – сказал Шевченко.

В 2004 году Андрей Шевченко выступал за итальянский "Милан". В преддверии президентских выборов он призвал голосовать за провластного кандидата и тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича.

Оранжевая революция началась из-за массовых фальсификаций во втором туре президентских выборов в пользу Виктора Януковича, соревновавшегося за кресло главы государства с Виктором Ющенко. В итоге было признано переголосование во втором туре выборов и в так называемом "третьем туре" победил Ющенко.

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