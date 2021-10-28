Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Шевченко заявил, что его "Золотой мяч" дал надежду украинцам во время Оранжевой революции. На выборах 2004 года он агитировал за Януковича

Шевченко заявил, что его "Золотой мяч" дал надежду украинцам во время Оранжевой революции. На выборах 2004 года он агитировал за Януковича

28 октября, 2021 четверг
14:36
Спорт

Бывший главный тренер и футболист сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что добытый им в 2004 году "Золотой мяч" подарил украинцам надежду на лучшее во время Оранжевой революции

Об этом Шевченко рассказал в ролике, обнародованном в Instagram.

По его словам, 2004 год, когда он получил "Золотой мяч", был особенным для него и Украины.

"Это было очень особенно, в частности, потому, что в 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особых моментов моей жизни. Также в этом году в Украине началась Оранжевая революция. Это был тяжелый момент для моей страны. Но когда я выиграл "Золотой мяч", это замечательное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего", – сказал Шевченко.

В 2004 году Андрей Шевченко выступал за итальянский "Милан". В преддверии президентских выборов он призвал голосовать за провластного кандидата и тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича.

Оранжевая революция началась из-за массовых фальсификаций во втором туре президентских выборов в пользу Виктора Януковича, соревновавшегося за кресло главы государства с Виктором Ющенко. В итоге было признано переголосование во втором туре выборов и в так называемом "третьем туре" победил Ющенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Виктор Янукович
Читайте также:
Наталья Диденко
27 октября, 2021 среда
Украинцам следует ждать дождей и потепления, - синоптик Наталья Диденко
Шакур Стівенсон
26 октября, 2021 вторник
В США назвали ключевое условие боя Ломаченко против "нового Мейвезера"
Артем Мілевський
26 октября, 2021 вторник
Суркис через 8 лет решил вернуть Милевского в "Динамо"
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.26
    Покупка 26.26
    Продажа 26.49
  • EUR
    Покупка 30.36
    Продажа 30.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
28 октября
14:42
Украинцев предупредили о тумане: в каких регионах ждать
14:38
Украина в ноябре планирует импортировать 562 тыс. тонн угля, - Минэнерго
14:31
В Винницкой области по 250 евро продавали поддельные COVID-сертификаты, которые отражались в "Дии": к схеме причастны медики
14:05
covid
РФ обновила рекорд заражений и смертности от COVID-19: за сутки заболели более 40 тыс. человек, 1159 пациентов скончались
13:58
кредит
Правительство расширило программы доступных кредитов и ипотеки: что изменится
13:53
Денис Шмигаль
Кабмин выделил дополнительные 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу
13:45
"Барселоне" придется заплатить предыдущему клубу за нового тренера
13:40
ипотека
Правительство примет стратегию интеграции ВПЛ и распределит 22 млн субвенции на приобретение переселенцами жилья
13:34
Денис Шмигаль
Украина до конца года получит еще 19 млн доз COVID-вакцин, - Шмыгаль
13:21
Скорость под 180 км/ч, попытка заявить об угоне: в прокуратуре рассказали подробности дела о смертельном ДТП в Харькове
13:14
ЦОЗ: пластиковые прозрачные маски, которые надевают работники сферы обслуживания, не являются средством защиты
13:10
Александр Усик
Уже все решено: Усик поделился планами по завершению карьеры
12:58
Смертельное ДТП в Харькове: родителей подозреваемого могут привлечь к ответственности
12:44
СБУ с начала года предотвратила рейдерский захват восьми стратегических предприятий
12:44
В Португалии решились наказать Роналду из-за незаконной застройки
12:39
В годовщину изгнания нацистов из Украины Зеленский почтил память погибших воинов
12:30
ТКГ
Украина в ТКГ призвала вернуть трех женщин-пленников из ОРДЛО, Россия отказала
12:02
Куман сдерет с "Барселоны" за увольнение безумную компенсацию
11:57
Киев карантин
Киев на пороге "красной" зоны карантина: местная комиссия ТЭБ и ЧС соберется на заседание 29 октября
11:49
электричка
Укрзализныця возобновила движение по участку на Житомирщине, где произошло схождение вагонов
11:41
16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове был арестован без права на залог
11:37
Виктор Медведчук
Виталий Портников: Путину нужен Медведчук
11:35
Усик заверил, что избежит ошибки, которая погубила Руиса в реванше с Джошуа
11:29
ОБСЕ
Оккупанты блокировали проезд миссии ОБСЕ возле Станицы Луганской: "проверяли" багаж и требовали диппаспорта
11:01
Бразилия и Аргентина отказались от участия в ЧМ по футболу, в случае его проведения каждые два года
10:57
В полиции рассказали подробности об убийстве активиста "Правого сектора" в Сумах
10:45
ВАКС
ВАКС разрешил заочное расследование в отношении Дубилета по делу ПриватБанка
10:36
Лотто
Украинцы играют в самую популярную среди звезд итальянскую лотерею SuperEnalotto с призом €101,1 млн, тираж сегодня вечером
10:35
Хави отреагировал на предложение возглавить "Барселону"
10:21
Apple
Apple Music исправил карту с "российским" Крымом
10:01
Усик заявил, что ему интересен бой за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри
09:56
Болгария с 30 октября закрывает въезд для туристов из Украины
09:45
В Украине в течение суток вакцинировали от COVID-19 рекордное количество людей
09:31
"Барселона" решили назначить новым тренером легенду клуба
09:24
НБУ
Официальный курс: цена доллара несколько снизилась
09:11
Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2
В Германии выразили обеспокоенность использованием Украиной "Байракторов" в зоне ООС, посол в Берлине ответил
09:09
Ярмоленко победил Зинченко в "украинском дерби" в Англии
08:45
"Бавария" потерпела от "Боруссии" самое унизительное поражение в Кубке Германии в истории
08:32
В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано более 26 тыс. новых заражений коронавирусом, 576 пациентов скончались
08:14
АЗС
На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС (фото, видео)
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV