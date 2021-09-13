Шевченко заменит Луческу в "Динамо", - журналист "Футбольного формата"

Об этом сообщили в программе "Футбольный формат" на Еспресо.TV.



По информации журналистов, Андрей Шевченко будет следующим главным тренером "Динамо" после Мирчи Луческу. Контракт румына с киевлянами действует до 2023 года. Однако Шевченко может возглавить "Динамо" даже следующим летом.



Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.



В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.

Напомним, 3 сентября Андрей Шевченко заявил, что хотел продолжить работу в сборной Украины, но Украинская ассоциация футбола не предложила ему новый контракт.

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