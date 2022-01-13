Шевченко выздоровел после коронавируса и будет руководить "Дженоа" в матче с "Миланом"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .



По информации источника, в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана", который начнется в 22:00, Андрей Шевченко будет руководить игрой своей команды из ряда запасных. Тренер полностью выздоровел после коронавируса.



Шевченко перед матчем со "Специей" (0:1) получил положительный тест и поэтому не присутствовал на стадионе. Командой руководил его ассистент Мауро Тассотти.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.