Шевченко выздоровел после коронавируса и будет руководить "Дженоа" в матче с "Миланом"
Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко получил негативный тест на коронавирус
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
По информации источника, в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана", который начнется в 22:00, Андрей Шевченко будет руководить игрой своей команды из ряда запасных. Тренер полностью выздоровел после коронавируса.
Шевченко перед матчем со "Специей" (0:1) получил положительный тест и поэтому не присутствовал на стадионе. Командой руководил его ассистент Мауро Тассотти.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
- 10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в Дженоа, а на его место рассматривают кандидатуру Фабио Каннаваро.
- 12 января сообщалось, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко вскоре покинет свой пост.
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