Шевченко высказался о перспективах Мудрыка в "Челси"

Об этом сообщает Goal.

По словам Шевченко, у Мудрыка большой потенциал, ему нужно дать время.

"Он подписал долгосрочный контракт с "Челси". Посмотрим, что будет в конце срока действия соглашения. Я думаю, что у него есть качество и сильная база. Похоже, что "Челси" верит в него. Сейчас там новый тренер. Мы просто должны дать Михаилу время и подождать. Это политика и видение клуба", - сказал Андрей Шевченко.

Мудрык в "Челси":

С момента своего трансфера Михаил Мудрык провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.

Сезон в АПЛ завершен. "Челси" финишировал на 12-й позиции.

Transfermarkt оценивает Михаила Мудрыка в 60 млн евро.