Шевченко высказался о перспективах Мудрыка в "Челси"
Бывший форвард "Челси" Андрей Шевченко верит в перспективы украинского вингера Михаила Мудрыка в лондонской команде
Об этом сообщает Goal.
По словам Шевченко, у Мудрыка большой потенциал, ему нужно дать время.
"Он подписал долгосрочный контракт с "Челси". Посмотрим, что будет в конце срока действия соглашения. Я думаю, что у него есть качество и сильная база. Похоже, что "Челси" верит в него. Сейчас там новый тренер. Мы просто должны дать Михаилу время и подождать. Это политика и видение клуба", - сказал Андрей Шевченко.
Мудрык в "Челси":
С момента своего трансфера Михаил Мудрык провел за "Челси" 17 матчей и отдал 2 ассиста.
Сезон в АПЛ завершен. "Челси" финишировал на 12-й позиции.
Transfermarkt оценивает Михаила Мудрыка в 60 млн евро.
- 31 мая украинский футболист "Челси" Михаил Мудрык был признан одним из самых быстрых игроков АПЛ.
- 2 июня Мудрык написал письмо и поблагодарил фанатов, которые сейчас его поддерживают.
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