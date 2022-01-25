Шевченко войдет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров сборных в Европе, - СМИ

Об этом заявил польский журналист Петр Слонко в комментарии "Футбол 1" .

По его словам президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал нескольким журналистам, что PZPN хочет назначить Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши, а сам украинец согласен возглавить команду.

"Кулеша хочет строить собственный проект. Назначить Адама Навалку – это старая идея Збигнева Бонека, с которым Кулеша не хочет ассоциироваться. Он хочет назначить другого тренера. Кулеша желает чего-то нового, иначе", – рассказал Слонко.

Он добавил, что контракт Шевченко будет финансироваться из 120 млн евро, которые польское правительство выделило на развитие спорта в стране.

"Андрей Шевченко станет самым дорогим тренером сборной Польши. У нас еще был Лео Беенхакер, зарплату которого тоже платили спонсоры. Но это были другие деньги, поменьше. Думаю, Шевченко сейчас будет у топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы", - убежден Слонко.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта Польша встретится в полуфинале плей-офф за право сыграть на чемпионате мира-2022 с Россией.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.