Шевченко ведет переговоры со сборной Польши, - СМИ

Об этом сообщает vZbirna.



По информации источника, Шевченко может возглавить сборную Польши и стороны решают финансовый вопрос. Сейчас обсуждается использование премиальных схем за выход на Чемпионат мира или компенсированных от "Дженоа" средств.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами. Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.

19 января стало известно, что Шевченко готов возглавить сборную Польши, если будет зарабатывать там 3 млн евро в год. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb