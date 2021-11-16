Шевченко устроил "разбор полетов" с лидерами "Дженоа"

Об этом сообщает TuttomercatoWEB .

Шевченко провел встречу с опытными игроками итальянского клуба, чтобы понять причину неудач в первой части сезона под руководством Давиде Баллардини.

В частности, украинский тренер побеседовал с Доменико Кришито, Гораном Пандевым, Валоном Бехрами и Миланом Баделем.

После 12 туров чемпионата Италии "Дженоа" имеет 9 очков и занимает 17-е место.

Андрей Шевченко на прошлой неделе подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

9 ноября стало известно, что Андрей Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

13 ноября сообщалось, что "Динамо" требует от "Дженоа" за Николенко 20 млн евро .

14 ноября Андрей Шевченко заявил, что трансферы Александра Зинченко и Виталия Николенко в итальянский клуб пока невозможны .

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