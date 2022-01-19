Шевченко у "Дженоа" может заменить его легендарный одноклубник по "Милану"

Об этом сообщает инсайдер Альфредо Педдулла .

По его информации, "Дженоа" рассматривает кандидатуру Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера. Клуб связался с итальянцем, чтобы убедиться в его готовности к работе.

Предыдущим клубом Гаттузо была "Фиорентина", которую он возглавил в мае 2021 года, а в середине июня оставил из-за разногласий с руководством клубом.

Также Гаттузо тренировал итальянские "Милан", "Наполи", "Палермо", "Пизу", греческий ОФИ и швейцарский "Сен".

Итальянец был одноклубником Шевченко в "Милане".

Украинец возглавлял "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года.

Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.

19 января стало известно, что "Дженоа" не будет расторгать контракт с Андреем Шевченко, чтобы не платить украинцу компенсацию в 20 млн евро.

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