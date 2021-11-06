Шевченко станет тренером старейшего итальянского клуба, - СМИ

Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, Шевченко ведет переговоры с "Дженоа". Ожидается, что о назначении украинца будет объявлено в ближайшее время.

"Дженоа" уже уволила с должности главного тренера Давида Баллардини, под руководством которого команда занимает 15 место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии и была основана в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

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