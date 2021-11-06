Шевченко станет тренером старейшего итальянского клуба, - СМИ
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко станет главным тренером итальянской "Дженоа"
Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, Шевченко ведет переговоры с "Дженоа". Ожидается, что о назначении украинца будет объявлено в ближайшее время.
"Дженоа" уже уволила с должности главного тренера Давида Баллардини, под руководством которого команда занимает 15 место в чемпионате Италии.
Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии и была основана в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ истек.
- 18 августа Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 3 сентября Андрей Шевченко заявил, что хотел продлить работу в сборной Украины, но Украинская ассоциация футбола не предложила ему новый контракт.
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