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Главная Спорт Шевченко стал главным претендентом на должность тренера сборной Польши - Sportowe Fakty

Шевченко стал главным претендентом на должность тренера сборной Польши - Sportowe Fakty

23 января, 2022 воскресенье
15:21
Спорт

Украинец Андрей Шевченко 31 января может стать главным тренером сборной Польши по футболу

Об этом сообщают Sportowe Fakty.

Андрей Шевченко является главным претендентом на должность нового главного тренера сборной Польши, который будет официально представлен 31 января.

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша ведет переговоры с украинским тренером, желающим получать 2,3-2,5 млн евро в год. Если Шевченку удастся договориться с PZPN, он станет самым высокооплачиваемым тренером сборной Польши в истории.

Помешать украинцу может его контракт с "Дженоа", который не был разорван после отставки. Итальянский клуб продолжает платить Шевченко зарплату во избежание компенсации за досрочное расторжение сделки.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

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сборная Польши
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