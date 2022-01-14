Шевченко, США и Вторая мировая война: Википедия назвала самые популярные статьи в Украине в 2021 году

Об этом говорится в блоге Викимедиа Украина.



Список возглавила статья "Украина" - в этом году она впервые получила более 1 млн просмотров в год. В самые популярные статьи также вошли статьи об английском и украинском языках, Соединенных Штатах Америки и королеве Великобритании Елизавете II.

На втором месте, как и в 2020 году – Шевченко Тарас Григорьевич с показателем 772 тыс. посещений. Третьей в рейтинге является статья о городе Киеве, которая в рейтинге этого года заняла четвертое место, а в этом году поднялась на одну ступеньку выше.

"Традиционно мы наблюдаем, что рейтинг самых популярных статей зависит от интересующего и волнующего украинцев. Например, в этом году вырос интерес к тематике войны: к топу самых популярных статей вернулись статьи о Вооруженных силах Украины и войне на востоке Украины, а также впервые за много лет в рейтинг попала статья о НАТО", - сказал Николай Козленко, заместитель главы Правления ОО "Викимедиа Украина" и администратор украинского раздела Википедии.



Он добавил, что украинцев также стали больше интересовать кино и сериалы: статья "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb" побила рекорд и оказалась на тринадцатом месте по популярности, благодаря сериалу "Великий век" в топу вошла статья о Роксолане, а благодаря "Короне" - о Елизавете II.