Шевченко согласился возглавить сборную Польши, - СМИ

Об этом сообщает vZbirna в telegram.

По информации издания, польский футбольный союз (PZPN) и украинский тренер согласовали все детали контракта. Шевченко будет получать зарплату в 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать PZPN, остальные – спонсоры.

Тренеру и PZPN осталось уладить вопрос с предыдущим клубом украинца - "Дженоа". Контракт Шевченко с итальянским клубом до сих пор не разорван после отставки. Генуэзцы платят украинцу зарплату во избежание компенсации за досрочное расторжение сделки.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов.