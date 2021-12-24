Шевченко - скрупулезный и серьезный: президент "Дженоа" объяснил, почему взял украинца на работу в свой клуб
Президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло признался, что поручил Андрею Шевченко работу в своем клубе, потому что украинец - скрупулезный и серьезный тренер
Об этом сообщает CalcioMercato.com.
По словам Дзангрилло, их союз с Шевченко - это смелый ход.
"Это требует смелости. Его взяли не потому, что он кому-то нравится, предложил свои услуги или по другой странной причине. Он спортсмен, выигравший "Золотой мяч", и этого может быть недостаточно, но он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, оставив Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, я люблю Андрея", - сказал президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло.
Под руководством Шевченко "Дженоа" в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" - на 18-й позиции.
- Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца, Руслана Малиновского, - "Аталантой".
- 23 декабря стало известно, что форвард швейцарского "Янг Бойза" Джордан Сьебатшо может стать игроком итальянской "Дженоа".
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