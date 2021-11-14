Шевченко сделал категорическое заявление по трансферам Зинченко и Николенко в "Дженоа"

Об этом Шевченко заявил в эфире программы "Большой футбол" .

По его словам переход Зинченко из английского "Манчестер Сити" и Виталия Миколенко из "Динамо" пока невозможен, поскольку у "Дженоа" исчерпан лимит на легионеров не из стран ЕС, которых итальянским клубам разрешается иметь только двое.

"Да, это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан", – сказал Шевченко.

Андрей Шевченко на прошлой неделе подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

9 ноября стало известно, что Андрей Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

13 ноября сообщалось, что "Динамо" требует от "Дженоа" за Миколенко 20 млн евро .

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