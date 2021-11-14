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Главная Спорт Шевченко сделал категорическое заявление по трансферам Зинченко и Николенко в "Дженоа"

Шевченко сделал категорическое заявление по трансферам Зинченко и Николенко в "Дженоа"

14 ноября, 2021 воскресенье
22:17
Спорт Шевченко

Новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заявил, что трансферы украинских футболистов Александра Зинченко и Виталия Миколенко в итальянский клуб пока невозможны

Об этом Шевченко заявил в эфире программы "Большой футбол" .

По его словам переход Зинченко из английского "Манчестер Сити" и Виталия Миколенко из "Динамо" пока невозможен, поскольку у "Дженоа" исчерпан лимит на легионеров не из стран ЕС, которых итальянским клубам разрешается иметь только двое.

"Да, это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан", – сказал Шевченко.

Андрей Шевченко на прошлой неделе подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

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Виталий Миколенко
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