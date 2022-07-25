Об этом сообщает ТаТоТаке .

По информации источников в Украинской ассоциации футбола, Андрей Шевченко намерен поспорить с нынешним президентом организации Андреем Павелко за должность на выборах этого года.

Журналист Михаил Спиваковский отметил, что у Павелко истек 5-летний срок в должности. Избирательный конгресс должен был состояться 6 марта, но из-за полномасштабной войны с Россией он был перенесен. По данным ТаТоТаке, действующему президенту необходимо переизбраться на должность до декабря 2022 года, чтобы остаться членом исполнительного комитета УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).

УАФ пока не назначил новую дату конгресса, а Павелко остается единственным кандидатом на должность.

24 июля стало известно, что Шевченко отказался восстанавливать тренерскую карьеру до окончания войны.

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