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Шевченко решил убрать главное препятствие, которое мешает ему возглавить сборную Польши

27 января, 2022 четверг
08:35
Спорт

Украинский тренер Андрей Шевченко начал переговоры с итальянской "Дженоа" о расторжении контракта для работы в сборной Польши

Об этом сообщает Sport.pl .

Шевченко начал переговоры о расторжении контракта с Дженоа, который продолжает действовать после отставки украинца с должности главного тренера итальянского клуба. Это ключевая предпосылка назначения украинца в сборную Польши.

По информации издания, Шевченко предложил генуэзцам выплатить ему всю зарплату, которая принадлежит ему по соглашению, которое рассчитано до 2024 года, но получил отказ. Если Шевченко получит хотя бы половину этой суммы, то согласится на более низкую зарплату в сборной Польши. Переговоры продолжаются.

Украинец зарабатывал у "Дженоа" 2 млн евро, а с польской национальной командой предварительно договорился о зарплате 2,5 млн евро в год.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами.

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сборная Польши
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