Шевченко решил позвать к себе в "Дженоа" российского футболиста

Об этом сообщает Calciomercato .



По информации источника, "Дженоа" всерьез рассматривает вариант с арендой 26-летнего Алексея Миранчука. Трансфер российского хавбека должен пройти в январе.



Миранчук может стать первым трансфером "Дженоа" после назначения Андрея Шевченко на должность главного тренера. В нынешнем сезоне россиянин провел 6 матчей в Серии А и отдал один голевой пас.

Андрей Шевченко договорился с "Дженоа" о контракте до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

9 ноября стало известно, что украинский тренер хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Николенко.

10 ноября Андрей Шевченко сформировал тренерский штаб в итальянском футбольном клубе "Дженоа".

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