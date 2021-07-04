Шевченко рассказал о своем будущем на посту тренера сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не знает, останется ли на своем посту после Евро-2020
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
По словам Шевченко, после чемпионата Европы он должен отчитаться о выступлении команды и только потом будет совместно с УАФ принимать решение о дальнейшей работе в должности главного тренера.
"Чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. Как УАФ должна будет принимать решение, так и я. На это есть время, никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за проведенный турнир", - сказал Шевченко, действующий контракт которого с национальной командой рассчитан до конца 2022 года.
Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро 2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.
- Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
- Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.
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