Шевченко рассказал о своем будущем на посту тренера сборной Украины

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Шевченко, после чемпионата Европы он должен отчитаться о выступлении команды и только потом будет совместно с УАФ принимать решение о дальнейшей работе в должности главного тренера.

"Чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. Как УАФ должна будет принимать решение, так и я. На это есть время, никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за проведенный турнир", - сказал Шевченко, действующий контракт которого с национальной командой рассчитан до конца 2022 года.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро 2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.

Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb