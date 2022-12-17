Шевченко рассказал, кто больше заслуживает победы в ЧМ-2022 по футболу
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что Лионель Месси заслужил то, чтобы выиграть чемпионат мира со сборной Аргентины
Об этом Шевченко рассказал в интервью Sky News .
"Месси - символ Аргентины, Легенда - один из лучших футболистов всех времен. Он стоит в одном ряду с Марадоной и Пеле. Такой игрок, как он, заслуживает победы в чемпионате мира. Это будет отличная история - не только потому, что он сделал в карьере, но и потому, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, отдает пасы своим партнерам", - сказал Шевченко.
В то же время он отметил, что сборная Франции очень сильная и сбалансированная команда, у которой также звездный лидер - Килиан Мбаппе.
"С другой стороны, очень сильная, сбалансированная команда Франции. Мбаппе — очень сильный игрок. Время Месси начинает проплывать, а Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра", - отметил Шевченко.
Сборные Франции и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2022 18 декабря. матч начнется в 17.00.
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16 декабря пять игроков пропустили тренировку сборной Франции , которая 18 декабря сыграет в финале ЧМ-2022.
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