Об этом Шевченко рассказал в интервью Sky News .

"Месси - символ Аргентины, Легенда - один из лучших футболистов всех времен. Он стоит в одном ряду с Марадоной и Пеле. Такой игрок, как он, заслуживает победы в чемпионате мира. Это будет отличная история - не только потому, что он сделал в карьере, но и потому, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, отдает пасы своим партнерам", - сказал Шевченко.

В то же время он отметил, что сборная Франции очень сильная и сбалансированная команда, у которой также звездный лидер - Килиан Мбаппе.

"С другой стороны, очень сильная, сбалансированная команда Франции. Мбаппе — очень сильный игрок. Время Месси начинает проплывать, а Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра", - отметил Шевченко.

Сборные Франции и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2022 18 декабря. матч начнется в 17.00.

16 декабря пять игроков пропустили тренировку сборной Франции , которая 18 декабря сыграет в финале ЧМ-2022.

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