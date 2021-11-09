Шевченко провел свою первую тренировку в "Дженоа". Видео, фото
Сегодня, 9 ноября, новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко провел первую тренировку в итальянской команде
Об этом сообщает официальный Twitter "Дженоа".
Шевченко приступил к знакомству с первой командой "Дженоа". Украинец прибыл на базу генуэзского клуба и провел первую тренировку.
Андрей Шевченко договорился с "Дженоа" о контракте до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.
Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.
45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016-го по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.
- Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".
- После этого Шевченко пообещал вернуть "Дженоа" былую славу.
- 9 ноября стало известно, что Андрей Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.
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