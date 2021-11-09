Шевченко провел свою первую тренировку в "Дженоа". Видео, фото

Об этом сообщает официальный Twitter "Дженоа".



Шевченко приступил к знакомству с первой командой "Дженоа". Украинец прибыл на базу генуэзского клуба и провел первую тренировку.

Андрей Шевченко договорился с "Дженоа" о контракте до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016-го по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb