Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Шевченко против Зинченко: стало известно, кто примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины

Шевченко против Зинченко: стало известно, кто примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины

23 июня, 2023 пятница
16:22
Спорт

Определились футболисты, которые примут участие в благотворительном матче в поддержку Украины, где команда Андрея Шевченко сыграет против команды Александра Зинченко

Об этом сообщает официальный сайт Game4Ukraine.

Тренером команды Андрея Шевченко станет Эмма Хейз. За команду "голубых" сыграет Михаил Мудрык, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Деда, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самюэль Это'О, Майкл Эсьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зее.

Арсен Венгер возглавит команду Александра Зинченко. За "желтых" будут играть Йенс Леманн, Джолеот Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Вес Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Пике

Матч состоится 5 августа в Лондоне.

Game4Ukraine

23 мая стало известно, что лондонский "Челси" организует благотворительный матч в поддержку Украины.

Еще раньше владелец Челси Тодд Боэли поддержал эту идею.

Война с Россией
поддержка Украины
Читайте также:
Володимир Сальдо
22 июня, 2023 четверг
Молдова отреагировала на угрозы гауляйтера Херсонщины Сальдо ударить по мосту через Дунай
обстріл, ППО
23 июня, 2023 пятница
Ночная атака РФ в ночь на 23 июня: остатки сбитой ракеты упали в Хмельницком. Хронология событий
Данилюк (зліва) у команді Зеленського
22 июня, 2023 четверг
Экс-соратник Зеленского работает в совместном с россиянами проекте по производству гиперзвукового оружия, - BBC
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.61
    Покупка 36.61
    Продажа 37.38
  • EUR
    Покупка 40.17
    Продажа 41.11
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
23 июня
17:19
Обновлено
КМДА
Директору департамента КГГА объявили подозрение в растрате бюджетных средств
16:59
Обновлено
Укрытия, суды и евроинтеграция: Зеленский провел заседание СНБО
16:57
Основные силы ВСУ еще не вступали в бой, все впереди, - Сырский
16:56
"Шахтер" определился с будущим Ракицкого
16:32
Обновлено
Лузан завоевала серебро в гребле. Как Украина выступает 23 июня на Европейских играх-2023
16:25
война против РФ ВСУ
Американский миллиардер Баффет: РФ создала крупнейший в мире гуманитарный кризис, за который должна ответить
16:22
Carlsberg
Датский Carlsberg избавляется от российской "Балтики": подписано соглашение с покупателем
16:03
Американский миллиардер Баффет упрекнул мир за недостаточную поддержку Украины
16:02
OPINION
Правительство экспертов Людовита Одора без вотума доверия словацкого парламента. Что дальше?
15:47
Ночью оккупанты ударили в район Антоновского моста, - Гуменюк
15:45
"Ткаченко уничтожает культуру": на Книжном Арсенале министра встретили требованиями отставки
15:31
Оккупационного "милиционера" из Купянска приговорили к 13 годам заключения
15:23
Эксклюзив
"Есть успех, враг пытается вернуть утраченное": капитан Шершень назвал места атаки ВСУ на юге
15:23
Началась регистрация на бесплатные показы Чилдрен Кинофеста
15:22
Эксклюзив
В целом РФ удерживает в Черном море 8 ракетоносцев с суммарным залпом 52 ракеты, - представитель ВМС ВСУ Плетенчук
15:10
Премия Global Teacher Prize Ukraine собирает истории украинских учителей
15:02
OPINION
Венгрия "качает" Закарпатье. Зачем Орбану наши военнопленные?
15:00
Оккупанты в Крыму провели обучение для спасателей по работе в условиях техногенной катастрофы
14:58
Эксклюзив
Южная группировка врага вскоре начнет задыхаться, - военный эксперт Черник
14:50
Порошенко на BBC: украинское наступление – это не голливудское кино, но я уверен в ВСУ
14:46
В Украине начали убирать урожай
14:38
БМП Marder
Rheinmetall по заказу правительства Германии передаст Украине еще 20 БМП Mаrder
14:24
Турция выдала лицензию на производство Bayraktar TB2 в Украине
14:18
Инфографика
АЗС
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизтопливо
14:16
НАПК внесло автопроизводителя Geely в международные спонсоры войны
14:05
Клондайк
Украинская драма "Клондайк" выйдет в прокат в США
14:03
OPINION
Прямые текущие расходы на боеспособность ВСУ составляют половину всех расходов госбюджета
14:02
Макрон заявил, что поговорит с Путиным, если тот позвонит по телефону, но сам не будет звонить
13:54
Враг массированно обстрелял Запорожскую область: погиб мужчина, по меньшей мере 4 человека получили ранения
13:37
электроэнергиия
Укрэнерго присоединилось к глобальной коалиции по возобновлению энергетики Украины
13:17
Обновлено
Ночная атака РФ в ночь на 23 июня: остатки сбитой ракеты упали в Хмельницком. Хронология событий
13:16
Украина примет участие в строительстве зернового терминала в Нигерии
13:02
Россияне ударили по транспортному предприятию в Херсоне: двое погибших, четверо раненых
12:53
В Украине заработал Единый реестр оружия. Подробности
12:45
За прошлый месяц оккупанты депортировали 600 украинцев в Ростовскую область
12:26
В Украину вернули тела 51 павшего военного
12:14
Спасатели проведут обучение по ликвидации последствий возможного теракта на ЗАЭС
12:02
Эксклюзив
На северных рубежах Украины ситуация контролируемая, на кодоне из РФ российская армия увеличила количество обстрелов, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко
12:00
OPINION
Защитить украинский и не обидеть русский: как это работает
11:58
Открытые торги Минобороны стали первым шагом к позитивному реформированию системы закупок, — Ассоциация ритейлеров Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV