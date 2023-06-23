Шевченко против Зинченко: стало известно, кто примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины
Определились футболисты, которые примут участие в благотворительном матче в поддержку Украины, где команда Андрея Шевченко сыграет против команды Александра Зинченко
Об этом сообщает официальный сайт Game4Ukraine.
Тренером команды Андрея Шевченко станет Эмма Хейз. За команду "голубых" сыграет Михаил Мудрык, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Деда, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самюэль Это'О, Майкл Эсьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зее.
Арсен Венгер возглавит команду Александра Зинченко. За "желтых" будут играть Йенс Леманн, Джолеот Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Вес Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Пике
Матч состоится 5 августа в Лондоне.
Game4Ukraine
23 мая стало известно, что лондонский "Челси" организует благотворительный матч в поддержку Украины.
Еще раньше владелец Челси Тодд Боэли поддержал эту идею.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное