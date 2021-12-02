Шевченко прокомментировал слухи о переходе Ярмоленко в "Дженоа"
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заявил, что переход Андрея Ярмоленко из английского "Вест Хэма" в итальянский клуб невозможен из-за лимита на легионеров
Об этом Шевченко заявил в интервью YouTube каналу PRESSING.
По его словам, два места для игроков без паспортов ЕС в команде из Генуи уже заняты, поэтому трансферы Андрея Ярмоленко и других украинских футболистов в итальянский клуб не рассматриваются.
"Усиление украинскими игроками? Я занят командой. Трансферами будет заниматься спортивный директор, он ищет и выбирает. У меня много игр, и я уже говорил, что у нас два места для игроков без европейского паспорта уже заняты. У нас нет такой возможности", - сказал Шевченко.
После 15 туров чемпионата Италии "Дженоа" имеет 10 очков и находится в зоне "вылета" - на 18-м месте.
- Напомним, 1 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3.
- Андрей Шевченко назвал причиной разгромного поражения "Дженоа" от "Милана" в чемпионате Италии более высокий класс соперника
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