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Шевченко призвал МОК не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям

2 февраля, 2023 четверг
17:43
Спорт

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко обратился в МОК и призвал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на фейсбук Шевченко.

"Нет никакого спорта вне политики. Спортивные соревнования уровня Олимпиады — это возможность транслировать любое послание сразу всем людям на земле. И если спортсмены из РФ или РБ выходят на арену, с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначное — война завершена, можно все простить и все забыть. Но война не завершена, она ежедневно уничтожает наши города, калечит детство наших детей и уносит жизни лучших людей. Мир должен помнить об этом, мир должен знать, что борьба за мир и свободу продолжается. Я призываю МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война в Украине не окончена, и решительно осудить российскую агрессию", - написал Андрей Шевченко.

  • 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
  • 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
  • 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.
  • 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.

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Украина
Россия
Белорусь
Олимпиада
санкции против России
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