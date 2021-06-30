Шевченко призвал итальянцев поддержать Украину в четвертьфинале Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ждет поддержки итальянских фанов в матче против Англии на Евро-2020
Об этом сообщает Трибуна.
Также Шевченко заявил, что гордится своими игроками.
"Горжусь своими ребятами, они отдали все силы. Посвящаю победу народу Украины, мы играли от души. Надеюсь, итальянские фаны поддержат нас в Риме. Англия - отличная команда, будет тяжелый матч", - сказал Шевченко.
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Сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко 3 июня в Риме поспорит с Англией.
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Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Чемпионата Европы.
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