Шевченко признался, как собирается победить Швецию в историческом матче Евро-2020

Об этом сообщает " Трибуна ".



По словам Шевченко, Украина должна контролировать мяч, а также выигрывать силовые дуэли.



"У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно, как мы будем контролировать мяч. Конечно, подборы, силовая борьба - чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли", - рассказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Игра Швеция - Украина состоится сегодня в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Украинская сборная впервые сыграет в плей-офф Евро.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина .

Напомним, 29 июня бывший тренер "Динамо" Юрий Семин заявил, что у сборной Украины есть все необходимое, чтобы победить Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.

Букмекеры считают сборную Швеции фаворитом матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Украины.

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