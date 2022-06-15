Шевченко прилетал из Лондона в пятницу, тренировался, играл за "Динамо" и летел назад - экс-игрок киевлян Дуду

Об этом сообщает UOL .

Бразилец поделился впечатлениями от игры с Шевченко в "Динамо".

"Однажды Шевченко дал мне взбучку. Я бегал в пределах поля, а ему это не нравилось. Я спросил Данило Силву: "Что он говорит?" Тот ответил, что Шевченко хочет, чтобы я находился за пределами поля, но он был тихим, ему нравились бразильцы. Жил в течение недели в Лондоне, прилетал играть и возвращался", – рассказал Дуду.

Андрей Шевченко вернулся в "Динамо" в 2009 году и играл в чемпионате Украины до 2012 года, пока не закончил профессиональную карьеру футболиста.

Дуду был игроком "Динамо" с 2011 по 2014 год.

Андрей Шевченко с начала широкомасштабной агрессии России начал заниматься организацией международной поддержки Украины и сбором средств для нужд воюющей страны, а недавно стал первым послом президентской платформы UNITED24.

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