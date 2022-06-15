Шевченко прилетал из Лондона в пятницу, тренировался, играл за "Динамо" и летел назад - экс-игрок киевлян Дуду
Бывший бразильский футболист "Динамо" Дуду рассказал, что было время, когда Андрей Шевченко играл за киевлян, но жил в Лондоне
Об этом сообщает UOL .
Бразилец поделился впечатлениями от игры с Шевченко в "Динамо".
"Однажды Шевченко дал мне взбучку. Я бегал в пределах поля, а ему это не нравилось. Я спросил Данило Силву: "Что он говорит?" Тот ответил, что Шевченко хочет, чтобы я находился за пределами поля, но он был тихим, ему нравились бразильцы. Жил в течение недели в Лондоне, прилетал играть и возвращался", – рассказал Дуду.
Андрей Шевченко вернулся в "Динамо" в 2009 году и играл в чемпионате Украины до 2012 года, пока не закончил профессиональную карьеру футболиста.
Дуду был игроком "Динамо" с 2011 по 2014 год.
- Андрей Шевченко с начала широкомасштабной агрессии России начал заниматься организацией международной поддержки Украины и сбором средств для нужд воюющей страны, а недавно стал первым послом президентской платформы UNITED24.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное