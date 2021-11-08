Шевченко прибыл на базу своего нового итальянского клуба. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Шевченко приехал на базу "Дженоа", чтобы познакомиться с командой, а свою первую тренировку он проведет уже завтра - 9 ноября.



"Первый день мистера Шевченко", - говорится в Twitter "Дженоа".

Андрей Шевченко подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец заменит Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17- место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016-го по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.