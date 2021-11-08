Шевченко прибыл на базу своего нового итальянского клуба. Видео
Украинский тренер Андрей Шевченко прибыл на базу итальянского "Дженоа"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Шевченко приехал на базу "Дженоа", чтобы познакомиться с командой, а свою первую тренировку он проведет уже завтра - 9 ноября.
"Первый день мистера Шевченко", - говорится в Twitter "Дженоа".
Андрей Шевченко подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец заменит Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17- место в чемпионате Италии.
Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.
45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016-го по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.
- Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".
- После этого Шевченко пообещал вернуть "Дженоа" былую славу.
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