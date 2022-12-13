Об этом журналист Canal+ Sport Томаш Цвякала сообщил в twitter .

По его информации, представители Польского футбольного союза снова рассматривают кандидатуру Шевченко на должность главного тренера сборной Польши и контактировали с его представителями.

"Они связались с представителями Шевченко. Я думаю, что у него много качеств, которые могут понравиться президенту", - написал Цвякала.

Главным тренером сборной Польши Чеслав Михневич. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где уступила Франции (1:3).

Андрей Шевченко был одним из кандидатов в должность главного тренера сборной Польши в начале 2022 года после отставки португальца Паулу Соузы. В итоге команду возглавил Михневич.

Шевченко с 2016 по 2021 год тренировал сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.

Украинец с ноября 2021 по январь 2022 года возглавлял итальянскую "Дженоа", из которой был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.

4 декабря в первом раунде плей-офф чемпиона мира-2022 по футболу сборная Франции победила Польшу .

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