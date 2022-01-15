Шевченко после отставки из "Дженоа" начал переговоры с новой командой, - СМИ
После отставки с должности главного тренера Дженоа украинец Андрей Шевченко начал переговоры со сборной Польши
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, после отставки Шевченко из "Дженоа" Польский футбольный союз начал с украинцем переговоры.
Информация о возможном назначении Шевченко главным тренером сборной Польши появлялась еще две недели назад. Президент PZPN назвал украинца интересным тренером, но заметил, что он связан контрактными обязательствами с итальянским клубом.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла против "Милана" в Кубке Италии, где основное время игры завершилось вничью 1:1, но в овертайме "россонери" забили два мяча и прошли дальше.
С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко тренировал сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.
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Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко от должности главного тренера.
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