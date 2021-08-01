Шевченко попрощался со сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился
Об этом Шевченко написал в Facebook.
Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков и руководство Украинской ассоциации футбола за поддержку и критику.
"Сегодня подошел к концу мой контракт с УАФ, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину ", - написал 44-летний тренер.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.
В целом под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и одержала 25 побед.
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