Шевченко попрощался со сборной Украины

Об этом Шевченко написал в Facebook.



Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков и руководство Украинской ассоциации футбола за поддержку и критику.



"Сегодня подошел к концу мой контракт с УАФ, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину ", - написал 44-летний тренер.



Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.



В целом под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и одержала 25 побед.

Напомним, 4 июля Андрей Шевченко заявил, что пока не знает, останется ли в сборной Украины после Евро-2020.

11 июля Шевченко заявил о желании попробовать свои силы на клубном уровне. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb