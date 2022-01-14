Шевченко получил у "Дженоа" еще одного футболиста
Итальянская "Дженоа" усилилась защитником "Ромы" Риккардо Калафиори
Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа ".
Левый защитник "Ромы" Риккардо Калафиори будет играть за "Дженоа" на правах аренды до конца этого сезона. Итальянец выбрал 16 номер. Финансовые условия неизвестны.
19-летний Калафиори играет левого защитника, также может сыграть в центре обороны. В этом сезоне совершил 2 ассиста в 9 матчах за "Рому".
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
- 10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в Дженоа, а на его место рассматривают кандидатуру Фабио Каннаваро.
- 12 января сообщалось, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко вскоре покинет свой пост.
- 14 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Дженоа" в овертайме.
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